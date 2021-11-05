التعليم: تدريب معلمي «الفني» على استخدام المنصات الإلكترونية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إعداد 500 من كوادر التعليم الفني من الموجهين والمعلمين على تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني، وأنه تم تدريب 4500 معلم من معلمي النوعيات (زراعي – صناعي – تجارى – فندقي) بالمدارس المطبق بها البرامج على الجدارات الفنية المرتبطة بالمناهج الدراسية، وهو ما يضمن رفع كفاءتهم أثناء تدريبهم للطلاب.

تطوير الخطط الدراسية لبرامج التعليم الفني

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قطاع التعليم الفني، قام بإعداد حقيبة تدريبية عن منظومة برامج التعليم الفني الجديد (T.E 2.0) المبني على منهجية الجدارات واعتمادها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلي إعداد الحقائب التدريبية لكل البرامج المبنية على منظومة الجدارات المهنية للصفوف الدراسية الثلاثة.

إضافة مناهج ريادة الأعمال وبرامج التوجيه

وأشار المصدر، إلى أنه تم تطوير الخطط الدراسية لبرامج التعليم الفني لتشمل برامج التأهيل على التعلم مدى الحياة، وجدارة القرن الواحد والعشرين، من خلال إضافة مناهج ريادة الأعمال وبرامج التوجيه والإرشاد المهني، وأصبحت هذه البرامج جزءا رئيسيا من الخطة الدراسية في جميع البرامج المطورة.

تدريب 2000 معلم على تصميم المحتوى الالكتروني

وتابع المصدر قائلا أنه تم بناء قدرات معلمي التعليم الفني على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة أثناء التدريس بما يحقق استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وقد تم تدريب جميع معلمي التعليم الفني خلال مراحل متعددة على استخدام المنصات الإلكترونية، وكذلك مجموعات البرامج المختلفة والتي تستخدم في إعداد المواد التعليمية بصورة إلكترونية، حيث تم تأهيل مائة ألف معلم وموجه لاستخدام تطبيقات ميكروسوفت 365.

وأشار المصدر، أنه تم تدريب 2000 معلم على تصميم المحتوى الإلكتروني، وتدريب 120 معلما على التصوير الاحترافي والمونتاج لإنتاج الفيديوهات الاحترافية.