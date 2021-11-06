حظك اليوم برج الدلو السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضّل مولود برج الدلو، الاستقلالية على الصعيد المالي والعاطفي والفكري، ولا يحبون الارتباط بأي بشيء، كما يتميز بالإخلاص الكبير لمن يُحب، كما يحب التغيير والتّجارب الجديدة؛ لذلك فهو عاشق للسفر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.