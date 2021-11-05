أكبر مؤسسة عالمية لتطوير المواهب تمنح مصريا المركز الأول

روى الدكتور طارق وائل، استشاري التطوير القيادي، قصة حصوله على المركز الأول في أكبر مؤسسة عالمية لتطوير المواهب، قائلا إن مؤسسة «atd» هي مؤسسة عالمية، وبدأت في الولايات المتحدة، ثم انتشرت في باقي أنحاء العالم، وتعد أكبر مؤسسة على مستوى العالم في تطوير المواهب والمؤسسات منذ 80 عاما، والمؤتمر الأخير يعتبر أكبر مؤتمر عالمي وشارك به جميع الجنسيات.

ربنها ألهمني بأكتر من فكرة ساعدتني في الحصول على نقاط عالية

وأضاف «وائل»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن المؤتمر يبحث عن الأشخاص الذين يقدمون قيمة من كل المشاركين على مستوى العالم، «ربنا ألهمني بأكثر من فكرة ساعدتني في الحصول على نقاط مرتفعة».

وتابع: «أول فكرة بدأت أعمل مجتمع للمهنيين، خاصة إن مفيش تواصل مباشر يسمح للناس تتبادل الخبرات، وبالتالي عملت التواصل ده، لجمع كل الأشخاص اللي عندهم خبرة لمدة سنة في مجال التطوير والتدريب حتى 40 عاما، فيه ناس أخدت وظائف في أمريكا وهي في مصر من خلال التواصل عبر منصة المؤتمر».

نتعاون مع عدد من الدول لتطوير حكوماتها

وواصل: «أتشرف بأنني المسؤول عن وحدة التعلم والتطوير في إحدى الشركات الإماراتية، اللي بتتعاون مع حكومات مختلفة داخل دول الخليج خاصة دبي وأبوظبي والسعودية، وبيكون هناك تعاون بيننا من خلال تطوير لمساعدة المؤسسة ومعرفة العوائق لتحقيق الأهداف من خلال تغيير الثقافة المؤسسية وتطوير الأفراد».

ولفت إلى أنه دخل مجال الصيدلة، بسبب الأهل ومجموعه في الثانوية العامة، «ده مكنش المجال اللي حبيته، وأبويا كان مديني حرية تامة، لكن أمي زي الأمهات المصرية عندها التاتش بتاعها، تقولي براحتك بس يا ابني نفسي تطلع دكتور».