«التضامن» تعلن تفاصيل مكافآت توظيف متطوعات من الرائدات المجتمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مكافآت توظيف متطوعات من الرائدات المجتمعيات، مؤكدة أن التقديم للوظائف يتم إلكترونيا، من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، مشددة على ضرورة كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة وعناية شديدة، لافتة إلى وجود نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل مكافأت توظيف المتطوعات

- التعاقد يتم سنويا ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900: 1300 جنيه طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي ودعم الخبز بعد البحث الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي.

سياسة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن سياستها في مجال الرعاية تركز على العديد من الأهداف وهي الآتي:

- عمل هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وفقا لأدوار ومسؤوليات واضحة ومحددة.

- نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية فيما بينها، وكذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الوزارة ككل.

- كادر كافٍ ومؤهل من مقدمي الرعاية والإداريين القادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة.

- برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسري.

- أطفال بدون رعاية أسرية، يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية في إطار اسراتيجية مؤسسية، وشباب مؤهل للمشاركة الفعالة في القضايا الوطنية، ومسنون ممكنون من الانخراط والمشاركة في المجتع، والحد من الالتحاق بدور المسنين.

- نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية.

- عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق في جميع إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل، لجميع خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات.