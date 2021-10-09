«فيصل الإسلامي» يتيح تقديم التبرعات من خلال الإنترنت.. ويطلق حملة تطعيم ضد «كورونا»

أتاح بنك فيصل الإسلامى خدمة جديدة تمكن العملاء من التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ودفع الزكاة والصدقات عبر خدمتى الإنترنت البنكى والموبايل البنكى باعتبارهما من الوسائل السهلة والمريحة والآمنة لتقديم التبرعات دون الحاجة لزيارة فروع البنك، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى فرضتها جائحة كورونا، ولتقليل فرص الازدحام فى فروع البنك.

وقال البنك، فى بيان، إنه فى إطار حرص البنك على توفير أكبر قدر من الحماية لأموال عملائه، قام مؤخراً بعدة خطوات نحو تحديث وتطوير خدمتى الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، فضلاً عن إصدار برنامج «FIB Token» على الهواتف التى تعمل بنظام «Android» و«IOS» الذى يُعد بمثابة برنامج تكميلى يتيح للعملاء مستخدمى القنوات الإلكترونية مزيداً من الحماية للتعامل على حساباتهم فى حالة الرغبة فى تنفيذ طلب تحويل خارج البنك، وذلك عن طريق توفير رقم سرى يتم استخدامه لمرة واحدة لكل معاملة.

من ناحية أخرى، أطلق البنك حملة لتطعيم العاملين بالبنك وأسرهم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم العاملين بالقطاع المصرفى وأسرهم، حيث شملت الحملة العاملين بالمركز الرئيسى وفروع البنك.

وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين يأتى فى مقدمة اهتمامات البنك، حيث يحرص منذ بداية الجائحة على تهيئة بيئة عمل صحية آمنة لجميع العاملين وتوفير الحماية الكاملة لهم نظراً لتعاملهم المستمر والمباشر مع جمهور العملاء.

جدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامى كان من أوائل البنوك التى حرصت منذ بداية جائحة كورونا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين والعملاء على حد سواء، حيث شملت هذه الإجراءات إطلاق حملات التوعية الداخلية بمخاطر الفيروس وتعميم التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى.

وأضاف أن البنك يحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بالنسبة للعاملين وعملاء البنك ومراعاة التعقيم والتطهير المستمر للمركز الرئيسى وجميع الفروع، خاصةً صالات العملاء وماكينات الصراف الآلى، وإتاحة أدوات التطهير والتعقيم والكمامات للعملاء وحثهم بشكل مستمر على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من التعاملات النقدية مع التوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية واستحداث المزيد منها لتتواكب مع حاجات العملاء فى الظروف الحالية.