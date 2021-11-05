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مشاركة متميزة لدار الكتب والوثائق في مهرجان الموسيقى العربية

كتب:

الوطن
07:05 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
مشاركة متميزة لدار الكتب والوثائق في مهرجان الموسيقى العربية

مشاركة متميزة لدار الكتب والوثائق في مهرجان الموسيقى العربية

بمناسبة الاحتفال بالدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، التي بدأت فعالياتها في الأول من نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة خمسة عشر يوما؛ تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، معرضا وثائقيا عن تاريخ المهرجان.

ويضم المعرض صورا من أهم الوثائق التي تؤرخ للعمل العربي المشترك في مجال الموسيقى والطرب، كما تؤرخ الوثائق المعروضة لمهرجان الموسيقى العربية في دوراته المختلفة.

ويقام المعرض بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى نهاية المهرجان.

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