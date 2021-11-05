رابط تسجيل لقاح كورونا لحل مشكلة تأخر رسالة تحديد الموعد

في ظل تشديدات العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على عدم دخول أي أشخاص بها لم يحصل على اللقاح، وبدء تطبيق هذا القرار من منتصف نوفمبر الجاري وفقا لما أعلنه عنه مجلس الوزراء، يسارع الكثيرون إلى التسجيل عبر موقع لقاح كورونا.

وهناك العديد من الأشخاص ممن أدخلوا بياناتهم عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، لم يتلقوا رسائل بتحديد الموعد ويعانون مع تأخر تلقي الرسالة، ما يسبب لهم انزعاجا، لذا وضعت وزارة الصحة حلا لذلك.

رابط تسجيل لقاح كورونا

ويمكن الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا لكتابة مشكلتك وما تعانيه من تأخر الرسالة وخلافه من خلال الضغط هنا، حيث أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، لتعمل الوزارة على حلها سريعا.

طريقة حجز لقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر عن طريق اتباع التالي:

ـ الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والتي تشمل، الاسم، الرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم منها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، ويقوم بإدخاله عبر الموقع.

ـ ثم يجب تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ وبعدها يتم إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به، بالإضافة إلى التقارير الطبية إن وجدت.

ـ ثم يجب الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم والذي يتمكن متلقي اللقاح المتابعة من خلاله.