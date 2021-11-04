تفاصيل مصرع فتاة ليل بعد رفض شاب دفع «الأجرة» بمدينة نصر.. أختي ماتت قدامي

«أختي ماتت قدام عنيا، كانت بتهدد الزبون بإنهاء حياتها عشان يدفع لنا الأجرة بعد ما خلصنا معاه، وفجأة وقعت من البلكونة وماتت، والزبون هرب»، تلك الكلمات ملخص أقوال فتاة ثلاثينية أمام جهات التحقيق، بعد مصرع شقيقتها أمامها من شرفة شقة بالطابق الخامس بمدينة نصر خلال مشادة كلامية مع زبون رفض دفع الأجرة بعد علاقة آثمة معهما، وأوضحت أن شقيقتها كانت تهدد الشاب بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، وخلال حديثهما اختل توازنها وسقطت على الأرض جثة هامدة.

الخلاف على الأجرة

وأضافت شقيقة الفتاة المتوفاة، أنها كانت بصحبة شقيقتها مع شاب اتفق معهما على قضاء ليلة حمراء في شقته بمدينة نصر، وظلتا في الشقة معه قرابة ساعتين وعندما حاولتا الانصراف عقب انتهاء العلاقة رفض الزبون دفع الأجرة ما أغضب شقيقتها فاستشاطت غضبًا وهددت الشاب بإنهاء حياتها، وخلال وقوفها في شرفة الشقة اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس، وماتت في الحال.

حبس الفتاة بتهمة ممارسة الرزيلة

وأضافت شقيقة الفتاة أن الزبون هرب من الشقة بعد أن فوجئ بسقوط شقيقتها ووفاتها، وعقب انتهاء الفتاة من سرد أقوالها قررت جهات التحقيق حبسها لمدة 4 أيام بتهمة ممارسة الرذيلة، وأمرت بضبط وإحضار الشاب الهارب، ونفت الفتاة خلال أقوالها أمام جهات التحقيق أن يكون الشاب دفع شقيقتها وأنه كان يقف داخل الغرفة ويتحدث مع شقيقتها وقت أن فقدت توازنها وسقطت على الأرض.

البلاغ

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من شرفة شقة في مدينة نصر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين وجود شقيقتها بجانب الجثة، وأنها كانت بصحبتها مع شاب لقضاء ليلة حمراء وعندما رفض الشاب دفع الأجرة هددت الفتاة بإنهاء حياتها، وسقطت خلال وقوفها في شرفة الشقة عندما اختل توازنها.