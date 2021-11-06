تشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة بعدة طعنات في منطقة حلوان

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مصابة بحروق وطعنات فى أماكن متفرقة جسدها داخل شقتها، وعقب الواقعة انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة والتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت التحريات حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية من حريق

وعن تفاصيل الواقعة، كانت بدايتها عندما ورد لضباط قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية فى شارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

جثة فتاة

وبإجراء المعاينة تم العثور على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتبين أن جثة الفتاة مصابة بحروق وطعنات بالجسد، وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

التحفظ على صاحب العقار

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب العقار ومالك الشقة محل الواقعة، وتبين أن زوج الضحية قام باستئجارها منه، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الوقعة والوصول لزوج الضحية وضبطه.

شاب يقتل شقيقه

وفى سياق متصل، أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات بمنطقة عرب الوالدة التابعة لمنطقة حلوان، وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد وقوع جريمة قتل، وعقب الانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين كل شقيقين «محمد م.» و«إبراهيم م.»، وتطورت المشاجرة بينهما فقام أحدهما بقتل الآخر، وقام رجال الشرطة بضبط المتهم مرتكب الواقعة ومناقشته حول ملابساتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقه بسبب مشادة كلامية بحلوان على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه قبل ارتكابه للجريمة.