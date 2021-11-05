عرض المتهم بقتل شقيقه في حلوان على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقه، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي في دائرة قسم شرطة حلوان، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المواد المخدر من عدمه أثناء ارتكاب جريمته.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء الأسرة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بمقتل شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م»، وبالفحص تبين وجود إصابات بالرأس في جثمان المتوفى، كما تبين وجود نزيف من الرأس، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى «إبراهيم»، مضيفة أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين على سلم العقار محل الواقعة، وتطورت إلى التشابك بالأيدي فضرب المتهم رأس المجني عليه في سلم العقار وسقط من على السلم ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيَّدها، مضيفا أنه لم يقصد قتل شقيقه، وحُرر محضر بالواقعة ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

سقوط فتاة من الطابق السادس في البساتين

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في البساتين لبيان هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى سارة خالد 16 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.