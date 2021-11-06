سر رسالة الموبايل في واقعة العثور على جثتي طالبين بفندق بالإسكندرية

«أنا خلاص تعبت، وقررت اتخلص من حياتي».. هكذا كانت الرسالة النصية التي وجدتها قوات الأمن بالإسكندرية على جهازي التليفون الخاصين بالطالبين اللذان عُثر على جثتيهما داخل إحدى الغرف في فندق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، والتابعة لقسم العطارين.

غموض حول واقعة وفاة طالبين مشنوقين في الإسكندرية

وأثارت الرسالة التي وجدتها قوات الأمن أثناء عملية البحث الجنائي في مسرح الجريمة داخل غرفة الفندق بوسط الإسكندرية جدلا كبيرا، خاصة أنها مكتوبة بنفس الطريقة ونفس الكلمات، وتم إرسالها من كل طالب إلى آخر، أي قام طالب الهندسة بإرسالها من موبايله إلى طالب الطب والعكس تم في نفس اللحظة.

وعثر أحد عمال أحد الفنادق في منطقة محطة الرمل التابعة لدائرة العطارين وسط الإسكندرية، مساء أمس، على جثتين لطالبين داخل إحدى الغرف وهما مشنوقان بإطار «إسكوتر»، وعلى الفور وصل فريق من البحث الجنائي والإسعاف وقسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ.

الجثتان لطالبين في الهندسة والطب

وبعد الفحص تبين أن الجثتين لطالبين، أحدهما في كلية الطب، والآخر في كلية الهندسة، وهما «عمر. ع»، 21 سنة، ويسكن في منطقة السيوف، والثاني «علي. أ. م»، 20 سنة، ويسكن في منطقة المندرة، والغريب في الواقعة أنهما شُنقا بنفس الإطار الذي يُغلق به الإسكوتر.