موعد وأوراق التقديم في الثانوية العامة منازل بمدارس الإسكندرية

تتجه أعين عدد من طلاب الشهادة الاعدادية إلى نظام الثانوية العامة المنازل، بعدما عجزهم عن الالتحاق بالمدارس نتيجة حصولهم على درجات أقل من تنسيق الثانوية العامة 2021، لتبقى رغبات أولياء الأمور في إلحاق ابنائهم بفصول الثانوي العام عبر نظام المنازل.

موعد تقديم طلبات المنازل للصف الأول الثانوي 2021

وترصد «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة منازل بمدارس الإسكندرية، وذلك وفقا لما أعلنته الإدارات التعليمية الثمانية في الإسكندرية، بحيث تبدأ طلبات تقديم المنازل للصف الأول الثانوي 2021 - 2022 مع الخميس المقبل 11 نوفمبر الجاري.

شروط وطرق التقديم إلى الثانوية العامة المنازل

- الالتزام بموعد التقديم في 11 نوفمبر الجاري

- ملف كرتون يسجل عليه بيانات الطالب والعنوان والتليفون + ملف بلاستيك كبسولة.

- أصل شهادة الإعدادية موضحا بيان درجات بالصف الثالث الإعدادي يشترط فيه حصول الطالب على الحد الأدنى 50% من درجة نجاح الإعدادية.

- أصل شهادة ميلاد مائية حديثة + صورتين منها.

- 3 صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6.

- تحديد اللغة الأجنبية الثانية التي سوف يدرسها الطالب.

- طلب التحاق منازل + 2 طابع مهن + 2 طابع دعم مشروعات.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

طلبات تقديم المنازل للصف الثانى الثانوى 2021 - 2022

كما يتم تقديم طلبات المنازل للصف الثانى الثانوى 2021 - 2022 بالنسبة للطلاب المسجلين من العام الماضي، بشرطي:

- تحديد الشعبة «علمي/ ادبی».

- إحضار بيان نجاح للصف الأول الثانوي من شئون الطلبة بالادارة التعليمية.