سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير بـ «التايجر».. ومتابعوها: «ملبن فاخر»

خضعت النجمة سمية الخشاب لجلسة تصوير حديثة في دبي، تحت إدارة المصور ربيع السيروان، حيث نشرت صورتين من الجلسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وارتدت سمية الخشاب فستان «تايجر»، نال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمال فنانتهم المفضلة، حيث علق أحد المتابعين قائلا: «أحلى حلاوتهم»، فيما علق آخر بقوله: «ملبن فاخر».

تفاصيل مقابلة عمرو دياب وسمية الخشاب في دبي

وحرصت سمية الخشاب على حضور حفل «إكسبو دبي 2010»، الذي أقيم في الإمارات، والتقت هناك بالنجم عمرو دياب والتقطت صورا تذكارية معه على البحر، كما نشرت مقطعا مصورا أثناء وجودها مع «الهضبة» في حفل عشاء رفقة عدد من أصدقائهما المقربين.

وفي السياق ذاته، شاركت سمية الخشاب متابعيها بنشر مقطع ترقص فيه على نغمات أغنية «يا هناه»، لعمرو دياب أثناء وجودها داخل أحد فنادق دبي، حيث لاقي المقطع تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت نشرها له.

وفي سياق مختلف، جددت سمية الخشاب هجومها على «سولشاير»، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتراضا على النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي، وأبرزها الهزيمة بخماسية علي فريق نادي ليفربول في ليلة شهدت تألق النجم محمد صلاح بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، حيث طالبت بإقالة سولشاير لإنقاذ الفريق.

«موسى»، آخر أعمال سمية الخشاب في الدراما التلفزيونية

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل «موسى»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، تارا عماد، رباب ممتاز، مع كوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.