ارتفاع مؤشر «‏ستاندرد أند بورز 500» إلى 4697.53‎‏ نقطة

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وارتفع مؤشر «‏ستاندرد أند بورز 500» عند ‏‎17.47‎‏ نقطة أو ‏‎0.37‎‏%، ليحقق ‏‎4697.53‎‏ نقطة.

‏وصعد مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎31.28‎‏ نقطة أو ‏‎0.20‎‏%، ليسجل 15971.59‎‏ نقطة، كما شهد «داو جونز الصناعي»، ارتفاعا بـ ‏‎203.72‎‏ نقطة أو ‏‎0.56‎‏% إلى ‏‎36327.95‎‏ نقطة.

أوروبيا، اختتمت الأسهم، أمس الجمعة، أسبوعا آخر من المكاسب بقيادة أسهم شركات السياحة بعد تحديث إيجابي من شركة «فايزر» الأمريكية، بشأن أقراصها المضادة لـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأغلق المؤشر «ستوكس 600» دون تغيير، فيما حقق المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية بلغت 1.7% في خامس أسبوع له من الارتفاع.

وقفزت أسهم شركات السياحة الأوروبية 1.4%، فيما تجاوز مؤشر «كاك 40» الفرنسي حاجز 7000 نقطة لـ اول مرة وارتفع 0.8%، كما سجل مؤشر «داكس الألماني» للأسهم القيادية، ارتفاعات قياسية جديدة.

وفي تونس، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة البلاد «توناندكس»، في ختام تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 0.06 %، ليصل إلى 7002.23 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبلغ حجم الأموال المتداولة، 1.7 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بـ البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، كما استمرت أسهم 19 شركة على ثبات.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1816.7 دولار

من جانبه، ارتفع أسعار الذهب أكثر من 1%، أمس الجمعة، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1816.7 دولار لـ الأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر عند التسوية 1.3% مسجلة 1816.80 دولارا لـ الأونصة.

«أرامكو» السعودية ترفع سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا 2.70 دولار للبرميل

من جانبها، أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل، مقابل ارتفاع 1.40 دولار لخامي عمان ودبي عن نوفمبر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحددت «أرامكو»، سعر الخام العربي الخفيف إلى شمالي غرب أوروبا بحسم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس.

بدورها، عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للسعودية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند «أيه 1»، كما غيرت النظرة المستقبلية بشأن الحكومة السعودية إلى مستقرة.

وقاتلت «موديز»، إن التغيير في نظرة السعودية يعكس زيادة احتمال أن توقف الحكومة خلال السنوات العديدة المقبلة، معظم زيادة 2020 في أعباء الديون، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع لـ السعودية على مدى السنوات الـ7 المقبلة.

وفي قطر، أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف القطري عند «إيه إيه /إيه-1+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.