حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 250 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم من تسجيل 250 مليون حالة منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، وسجلت الإصابات 249843958 حالة، فيما بلغت الوفيات 5053793 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 226194705 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 46.2 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 88029 إصابة بـ«كورونا» و1208 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46268465 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ ألوفيات إلى 749876 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، 34029 إصابة جديدة بـ الفيروس و193 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن مجموع الإصابات بـ«كورونا» وصل إلى 9241916 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 141588 حالة.

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 13321 إصابة بـ«كورونا» و389 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21862458 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 609060 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 289413 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 3614 إصابة بـ«كورونا» و282 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات في البلاد إلى 3821830 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 289413 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، سجلت السلطات الصحية في ليبيا، 599 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 360266 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5186 حالة وفاة، فيما حذر وزير الصحة بـ حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي، من موجة رابعة من «كورونا» قد تضرب البلاد الشهر الجاري.

«فايزر» الأمريكية: مباحثات مع 90 دولة لتوريد عقار «باكسلوفيد» التجريبي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» الأمريكية ألبرت بورلا، إنه يجري مباحثات مع 90 دولة لتوريد عقار «باكسلوفيد» التجريبي، موضحا أن العقار الذي تختبره شركته ثبت أنه يقلل بنسبة 89 % من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وأشار بورلا، إلى أن «فايزر» تتوقع تسعير عقارها بحدود السعر الذي وضعته لعقارها شركة «ميرك» المنافسة.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اعلنت أمس الجمعة، إن «سول»، وقعت صفقة مع «فايزر»، لشراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا، والتي سيتم تسليهما إلى البلاد في عام 2022، ليصل إجمالي جرعات اللقاح التي أمنتها كوريا الجنوبية 120 مليون جرعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.