حصيلة إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 245 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره، قبل نحو عامين، من تسجيل 245 مليون حالة، وسجلت الإصابات حول العالم، 244776627 حالة، فيما بلغت الوفيات 4969268 حالة، بينما سجلت حالات التعافي، ارتفاعا، محققة 221837547 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 36567 إصابة بـ«كورونا» و38 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات، ارتفعت إلى 8809774 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 139571 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات إسبانيا إلى 5002217 حالة

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4485 إصابة بـ «كورونا»، منذ الجمعة الماضية، لتصل حصيلة الإصابات بـ الفيروس في البلاد، 5002217 حالة .

وأضافت الوزارة الإسبانية، في تقرير يومي، أنها سجلت 54 وفاة، اترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 87186 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايت المتحدة، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن رئيس اللباد جو بايدن أصدر مرسوما بفرض قيود تطعيم جديدة للوقاية من «كورونا» على معظم الأجانب الوافدين إلى الأراضي الأمريكية جوا، اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

وستطلب السلطات الامريكية، إثبات اللقاح من خلال مصدر رسمي، مثل نسخة رقمية من شهادة اللقاح، ولن تقبل إلا باللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء «إلإ دي أيه» أو منظمة الصحة العالمية، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

ورفع بايدن، القيود المفروضة منذ 2020 والتي منعت معظم الأجانب من دخول البلاد من الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ومعظم بلدان أوروبا، وستنتهي هذه القيود في 8 نوفمبر المقبل.

واشنطن: الأطفال دون سن 18 عاما معفيون من متطلبات التطعيم الجديدة

وقال «البيت الأبيض»، إن الأطفال دون سن 18 عاما معفيون من متطلبات التطعيم الجديدة والأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات الطبية.

وسيتطلب دخول الولايات المتحدة، بالنسبة للمقيمين في البلاد الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس، اختبارا قبل يوم واحد، فيما لا يزال يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يخضعوا للاختبار، ولكن قبل السفر بـ3 أيام.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ تونس إلى 711863 حالة

عربيا، سجلت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، 128 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، موضحة في بيان، أن حصيلة الإصابات، ارتفعت الإصابة إلى 711863 حالة، فيما وصلت مجموع الوفيات إلى، 25160 حالة.

من جانبه، أوقف موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، بثا حيا لرئيس البرازيل جايير بولسونارو، شكك فيه بجدوى لقاحات كورونا.

وأكد المكتب الصحفي لشركة "فيسبوك" في بيان له أنه "تم حذف المحتوى، أمس الاول الأحد لأنه ينتهك سياسة الموقع المتعلقة بـ لقاحات الفيروس.

وكان بولسونارو، قال في وقت سابق، في بثه الحي إن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة المتحدة يصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» بسرعة أكثر من المتوقع.