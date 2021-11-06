الدولة تسترد 1.5 مليون متر بعد إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي انطلقت في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي.

وأشار «شعراوي» إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة، وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

إزالة التعديات

وأكد وزير التنمية المحلية، أن جهود المحافظات نجحت فى إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 في إزالة 1461 مبنى مخالفا على مساحة 164 ألف متر مربع، وأزالت محافظة البحيرة 821 مبنى مخالفا على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع.

كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر، وبنى سويف 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، بينما أزالت محافظة القليوبية 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

استرداد 6 آلاف فدان بالوادي الجديد

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أزالت محافظة الوادى الجديد التعديات واستردت مساحة 6157 فدانا، وقامت محافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانا، فيما استردت أسيوط 628 فدانا، والفيوم 517 فدانا.

وثمّن «شعراوي» الجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18، مطالبا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها، سواء كان بالزراعة أو البناء، لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع.

متابعة من رئيس الجمهورية لحملات الإزالة

وأكد «شعراوي»، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيداً لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبرالحاري، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل انطلاق الموجة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وكذلك الرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الاجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل، حيث نُفذت الأولى من 13 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، والثانية من 11 حتى 29 أكتوبر، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من اليوم حتى 26 نوفمبر الجاري.