هل لقاح كورونا آمن؟.. مصدر يجيب

من أكثر الأسئلة المنتشرة في الوقت الحالي حول طرق العلاج وتجنب الإصابة من فيروس كورونا، وهي توافر العديد من اللقاحات التي صنعتها الشركات المصنعة لقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، وانتشر تساؤل حول «هل لقاح كورونا آمن؟» للتأكد من مأمونية اللقاح على الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح.

الأعراض طويلة وقصيرة المدى

أجاب الدكتور أشرف عقبة، رئيس المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سؤال «هل لقاح كورونا آمن؟» وأوضح كل الأمور المتعلقة باللقاحات من خلال الفاعلية والآثار الجانبية الناتجة عند أخذ اللقاح ومعرفة الأعراض طويلة المدى، وكذلك الأعراض قصيرة المدى التي يمكن أن تنتج عند أخذ اللقاح.

وأضاف عقبة في تصريحات لــ«الوطن» أن هناك بعض الأعراض الجانبية الناتجة عند أخذ اللقاحات، والتي تتمثل في «إحمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في مفاصل الجسم والعضلات، الشعور بالإرهاق، الرغبة في النوم، عدم القدرة أحيانا على ممارسة الأنشطة ذات المجهود البدني الشاق»، مؤكدا على أن هذه الأعرض لا تدع نهائيا للقلق أو الخوف من اللقاحات ولكن أعراض مؤقتة تزول تلقائيا من خلال نفسها خلال أيام.

تفاوت في فاعلية اللقاحات

وعن فاعلية اللقاحات، قال رئيس قسم الماعة بكلية الطب، إن فاعلية لقاح كورونا تتفاوت من لقاح إلى آخر ولكنها تتشابه في وظيفة عمل الأجسام المضادة المقاومة لفيروس كورونا، لافتا أن اللقاحات ذات الجرعة الواحدة تكون أعلى من حيث الفاعلية، ولكن الجرعات ذات الجرعتين تكون فاعليتها أقل، ولكنها تؤدي الغرض وهو تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وحذر عقبة، من حالة الاطمئان السائدة بين المواطنين وعدم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقلل من الإصابة بفيروس مثل «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وجود تباعد اجتماعي وجسدي لمسافة متر على الأقل».