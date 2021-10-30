الاستعلام عن مخالفات المرور.. كيف تقدم تظلما إلكترونيا في دقائق؟

أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وتسديدها إلكترونيًا، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب المرور بشكل شخصي، تسهيلا على المواطنين، حيث حددت ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، العديد من الغرامات التي تطبق حال ارتكاب مخالفات مرورية، منها مخالفات لا يجوز التصالح عليها، بل تُضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ورابط تقديم التظلمات إلكترونياً، وفقا لما حددته النيابة العامة عبر حسابها الرسمي، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي إنجازات التحول الرقمي في مصر على مدار الساعة.

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يقدّم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور من خلال الموقع الرسمي الخاص به، إذ يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور

ـ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات المرور.

ـ تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

ـ اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

ـ تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

- بعد الاستعلام عن المخالفات سواء على السيارة، إذا كنت ترغب في تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيا، فكل ما عليك هو العودة مرة أخرى إلى صفحة النيابة العامة واتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على أيقونة التظلمات.

- اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

- سيطلب منك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- بعد ذلك تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎- يجري تحديد مخالفة التظلم وسببه، ثم الضغط على كلمة «تظلم».

- بعدها تظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، وسيطلب منك الضغط على «موافق».

- سوف تظهر البيانات الأساسية لرخصة المركبة، حرر البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، وفي النهاية أضغط على إرسال الطلب. ‏

- من المقرر بعدها أن تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.