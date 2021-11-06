الجزار يتابع تنفيذ مشروعات السكنية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة في الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات حضارية تليق بأهالينا في صعيد مصر.

جار تنفيذ مشروع الشريط النهري السياحي

وقال وزير الإسكان، إنَّه جارٍ تنفيذ مشروع الشريط النهري السياحي، وتبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالي أسوان.

وأوضح الجزار، أنَّ المشروع يضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكباري مشاة، تمّ تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

انتهاء منتنفيذ الآلاف الوحدات بمشروع سكن لكل المصريين

وأشار وزير المالية، إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل «الإسكان الاجتماعي»، وكذا عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل (مجمع المصالح الحكومية – مركز شباب – نقطة شرطة – غيرها).