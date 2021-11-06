كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي بالغردقة 2021

شقق الإسكان الاجتماعي بالغردقة 2021.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي "جوجل"، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين حاجزا شقق الإسكان الاجتماعي بالغردقة 2021، عن موعد الإعلان عن أسماء العملاء المنطبق عليهم شروط الحجز، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال تلك الفترة.

وتتمثل شقق الإسكان الاجتماعى بالغرقة 2021، في شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق "سكن لكل المصريين 2"، خلال الفترة الماضية، داخل عدد من المدن الجديدة، وتضم شقق "سكن لكل المصريين 2"، وحدات للمواطنين من محدودي الدخل، ووحدات أخرى للمواطنين من متوسطي الدخل.

وتخصص شقق الإسكان الاجتماعي بالغردقة 2021، للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مبادرة شقق "سكن لكل المصريين 2"، وتضم شقق الإسكان الاجتماعي بالغردقة 2021، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقا لمبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري.

طرق الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 2021

وتتمثل طرق الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 2021، فى الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها، أو التواصل مع الصفحة عبر يوتيوب، إذ يقوم الصندوق بنشر فيديوهات توضيحية لآخر المستجدات، من خلال الموقع.

بالإضافة إلى الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم، من خلال هذا الرابط.

وأيضا الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي "1188 أو 5777" من أي تليفون أرضي، و"090071117" من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.