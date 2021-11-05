مصدر بـ«السياحة»: منع دخول العاملين غير المطعمين للوزارة منتصف نوفمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنه بداية من منتصف الشهر الجارِ، لن يُسمح لأي من العاملين بالوزارة أو الهيئات التابعة لها، بدخول مقر عمله مالم يكن حاصلا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا، أو أن يقدم شهادة بتحليل «pcr» الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام، لافتا إلى أن غالبية العاملين بالوزارة، حصلوا بالفعل علي جرعتي التطعيم الخاصة بكورونا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن هذا القرار ينطبق فقط على العاملين بالقطاع السياحي الحكومي، أما المنشآت الفندقية والسياحية، فلم يصدر بشأن العاملين بها أية قرارات حتى الآن، حيث إنها منشآت خاصة، معربا عن توقعاته بصدور قرار مماثل للعاملين بالفنادق والمطاعم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن التوقعات بصدور قرار آخر بمنع دخول المواطنين المصريين غير الحاصلين على التطعيم للمنشآت الفندقية والسياحية.

إبعاد غير المطعمين عن التعامل مع السياح

ومن جهته، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بالرغم من عدم صدور قرار رسمي بمنع العمالة غير الحاصلة على التطعيم من التعامل مع النزلاء، إلا أن الفنادق بدأت بالفعل، وبصورة تلقائية في تشغيلهم بوظائف بعيدة عن التعامل مع النزلاء، موضحا أن الغرفة ترحب بمنع المواطنين المصريين غير المطعمين من دخول الفنادق شريطة ارتفاع أعداد المواطنين المصريين الحاصلين على التطعيم، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة حاليا في تطعيم ملايين المصريين بالأمصال المضادة لكورونا.

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي

وأوضح عاقل، أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 90% من العاملين بالقطاع السياحي، حيث حصل العاملون بفنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والإسكندرية والساحل ومطروح على جرعتي التطعيم، كما قارب العاملون بفنادق الأقصر وأسوان على الانتهاء من عملية التطعيم، ولم يتبق حاليا سوى العاملين بفنادق القاهرة الكبرى الذين يتلقون التطعيمات حاليا.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، بدأت خلال شهر أبريل الماضي بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.