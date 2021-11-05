مصدر بـ «التنمية المحلية» ينفي غلق المقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك

نفى مصدر بوزارة التنمية المحلية، غلق المقاهي والكافيهات مساء اليوم الجمعة، خلال مباراة القمة رقم 123 بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدا أنها تعمل حتى المواعيد الرسمية المحددة وفق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات، حيث تعمل المقاهي حتى الواحدة صباحا اليوم الجمعة.

عمل المقاهي وقت إذاعة المباراة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة لعمل المحلات والمقاهي والمطاعم والورش ومواعيد الفتح والغلق، ومن يخالف مواعيد الغلق يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، لافتا إلى أن المقاهي تفتح أبوابها وقت إذاعة مباراة القمة، مع استمرار حظر تداول الشيشة داخل المقاهي، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة، وسيتم اتخاذ إجراء فوري تجاه المخالفات.

غلق المنشآت المخالفة

وأشار مصدر «التنمية المحلية» إلى أنه تم غلق أكثر من 7 آلاف منشأة من محلات ومقاهي ومطاعم بمختلف المحافظات منذ بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات أول شهر أكتوبر الماضي، و طالبت وزارة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية بكل حزم، والتنسيق مع مديريات الأمن، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تتراوح ما بين الغرامة والغلق للمنشآت المخالفة.

مواعيد عمل الكافيهات

وفيما يتعلق بمواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات وفق التوقيت الشتوي، فهى تبدأ عملها من الخامسة صباحا وتغلق في الثانية عشر منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، وتأتي مواعيد غلق المحلات تزامنا مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وضبط العمل بتلك المنشآت.