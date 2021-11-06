تخفيضات بفروع نادي «سيتي كلوب» للصحفيين في 14 محافظة.. والتقسيط مسموح

أعلن إسلام أبازيد، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن توصله لاتفاق بخصوص منح الزملاء الصحفيين امتيازات وتخفيضات على عضوية فروع نادي «سيتي كلوب» في القاهرة والمحافظات.

وأوضح المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في بيان أصدره اليوم، أن الاتفاق يشمل تخفيضات لأعضاء نقابة الصحفيين جميع فروع النادي في 14 محافظة، وهي: (العبور - سوهاج - الزقازيق - شبين الكوم - دمنهور - بنها - كفرالشيخ - طنطا - أسوان - السويس - المنيا - العاشر من رمضان - بني سويف - دمياط).

عضوية بالتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد

وقال إنَّه «بموجب الاتفاق يستطيع الزملاء الصحفيين الحصول على عضوية فروع النادي في جميع المحافظات بالتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد، إضافة إلى خصم 10% على قيمة الاشتراك، كما يمكن للزملاء تقسيط قيمة الاشتراك على 5 سنوات أو 36 شهر بدون مقدم».

وأضاف أبا زيد: «يأتي ذلك في إطار الخدمات المقدمة للزملاء أعضاء النقابة، مع وعد بالحصول على المزيد من الامتيازات في جميع المجالات لأن أبناء الجماعة الصحفية يستحقون الأفضل».

توفير مدافن للزملاء دون عائل

وكان أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، قد تقدم في وقت سابق بمقترح إنساني لضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، يقترح فيه توفير النقابة لمدفن خاص بالحالات التي دون عائل من الزملاء، بعد تكرار حدوث حالات واجهت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وجاء نص المذكرة التي حملت رقم وارد «6276»، بتاريخ 4 نوفمبر 2002، والموجهة لـ ضياء رشوان نقيب الصحفيين على النحو التالي: «نظرًا لوجود حالات من الزملاء الصحفيين، بلا عائل، بعضهم يُعاني من أمراض مزمنة، تتابعهم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومؤخرًا تكررت حالات وفاة زملاء، دون عائل، وواجهنا أزمة العثور على مدفن لتكريمهم، أقترح شراء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، مدفنًا باسم نقابة الصحفيين، لمواجهة مثل تلك الأزمات».