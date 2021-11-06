كارثة انفجار سيراليون: حشود ذهبت لجمع الوقود المتسرب فاحترق 91 شخصا

كشفت مصادر تفاصيل مروعة في حادث انفجار ناقلة في دولة سيراليون، وتحديدا في العاصمة فريتاون، وهو الحادث الذي أدى لمقتل 91 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة «رويترز» اليوم السبت، عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله: إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار الذي وقع فجر اليوم، وذلك حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وسبق أن ذكرت رئيسة بلدية المدينة، إيفون آكي سوير، أن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجار الناقلة نتيجة لحادثة تصادم في محطة وقود.

ذهبوا لجمع الوقود المتسرب من الناقلة فانفجرت

وكشفت مصادر محلية، أن حشودا كبيرة من السكان ذهبوا لجمع الوقود المتسرب من الناقلة في منطقة ويلنغتون، إلا أن حافلة اصطدمت بها فوقع انفجار ضخم، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأعرب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي كان في اسكتلندا لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، عن أسفه للخسائر الفادحة في الأرواح.

الرئيس السيراليوني يعرب عن حزنه

وكتب الرئيس السيراليوني على تويتر: «أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها والذين تعرضوا للتشويه نتيجة لذلك».

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر، إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت، ما قد يشير إلى ارتفاع عدد القتلى.

وتقع جمهورية سيراليون في غرب قارة أفريقيا، على ساحل المحيط الأطلسي، وتحدها غينيا من الشمال وليبيريا من الجنوب الشرقي.