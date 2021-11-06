طبيب يوضح حقيقة علاج السكر بالأعشاب نهائيا

هناك تأثير مفيد وواضح للأعشاب الطبية والأطعمة الطبيعية ومساهمتها في علاج السكري ومحاربة مرض السكري، حيث وجد أنها فعالة في كثير من الحالات، وهذا الأمر يقودنا إلى حقيقة علاج مرض السكر بالأعشاب نهائيا، لذا يرغب المصابون بداء السكري الحصول على الإجابة حول هذا الأمر.

حقيقة علاج مرض السكري بالأعشاب نهائيا

قال الدكتورة مروة شعير، الباحث في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن حقيقة علاج مرضى السكر بالأعشاب نهائيا من ضمن الأسئلة التي طرحت خلال الفترة الماضية، ولكن للإجابة على هذا السؤال يجب الشخص المريض أن يخضع للفحوصات الطبية المختلفة لتأكد من حالته المبدئية ومدى فعالية العلاج المستخدم سواء كان من الأعشاب أو الأدوية المصنعة، ولكن يمكن للأعشاب الطبيعية أن تساعد على تقليل نسبة السكر أو الحفاظ على مستوى السكر لدى الحالات التي تعاني من الإصابة في البداية.

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد على الشفاء من داء السكري

وأضافت شعير في تصريحات لــ«الوطن» أن هناك العديد من الأعشاب التي تسخدم للعلاج من السكري، مؤكدة على أن هذه الأعشاب المستخدمة في علاج السكري لابد عند استخدامها استشارة الطبيب المختص لأن تناول هذه الأعشاب لابد أن يكون بمقادير معينة والأعشاب لا تغني عن الأدوية الطبية المصنعة ومن هذه الأعشاب بالعديد من الطرق مثل:

- الحلبة

تعد الحلبة الأكثر شيوعا لعلاج السكري بالأعشاب، حيث وجد أن المرضى الذين استخدموا هذا النوع من الحلبة انخفضت لديهم مستويات الأنسولين في الدم بشكل كبير وكذلك مقاومة الأنسولين.

- الزعتر

نبات آخر يتم خلطه بالكريمات المعدة لعلاج الألم وتحسين تدفق الدم، فهو يعالج الألم، والالتهابات، والتلوثات، ويحسن من تدفق الدم.

- زيت بذر الكتان

من خلال الدراسات التس أجريت وجد أنه يحسن من مستويات السكر في الدم بسبب النسبة العالية من حمض الألفا ليبويك الموجود فيه.

- البصل والثوم

تعد من الأنواع المستخدمة في العلاج السكري وتقليل المقاومة الأنسولين، والتي تساعد الأشخاص المصابين على الحفاظ على مستوى السكر.

- القرفة

هي من التوابل المفيدة جدا لمرضى السكر من النوع 2.

- الكركم

هو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري. فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.