هل مصل الإنفلونزا له آثار جانبية؟.. مصدر طبي يجيب

مع اقتراب فصل الشتاء وانتشار الإنلفونزا الموسمية مع تقلبات الجو المنتشرة في الوقت الحالي، يبحث الكثير من المواطنين عن الحصول على إجابة حول «هل مصل الإنلفونزا له آثار جانبية؟»، وذلك للتأكد من صحة هذه الأعراض الناتجة عند أخذ اللقاح وومعرفة التوقيت المناسب للحصول على جرعات اللقاح، وحقيقة تعارض أخذ لقاح الإنلفونزا مع لقاح فيروس كورونا في وقت واحد.

وتجيب «الوطن» عن سؤال هل مصل الإنفلونزا له آثار جانبية؟

أجاب الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح عن سؤال المواطنين «هل مصل الإنفلونزا له آثار جانبية؟» قائلا، إنه لا يجود لقاح دون أعراض جانبية وكل اللقاحات والأدوية ذات أعراض جانبية ولكن ينسب متفاوتة ومختلفة وفقا للحالة المناعية التي يكون عليها جهازالمناعة خلال فترة أخذ اللقاح، وكذلك مدى تأثير اللقاح على أصحاب الأمراض المزمنة الذين يكونوا أكثر عرضة لوجود أعراض جانبية عند التطعيم.

الأعراض الجانبية الناتجة عند أخذ لقاح الإنلفونزا

وأكد الحداد، على أن هناك العديد من الأعراض الجانبية التي تم ملاحظتها وتدوينها على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح الإنلفونزا وتمثلت في:

- ألم في موضع الحقن

من الطبيعي أن يحصل هناك بعض الأعراض الجانبية عند أخذ اللقاح ومن المحتمل أن تسبب لقاحات الأنفلونزا العضلية ألما في موقع الحقن، يزول في غضون يومين، ويجب تحريك الذراع بصورة دائمة من أجل تنشيط الدور الدموية والتي يمكن أن تساعد على تلاشي الورم.

- الصداع

يحدث بعد التطعيم، وقد يصاب الشخص بالصداع ولكنه لن يدوم طويلا وسيتضاءل بمرور الوقت، وعند أخذ أي أدوية أو مضادات حيوية يجب استشارة الطبيب المختص.

- حمى خفيفة

تعتبر الحمى من أكثر الآثار الجانبية انتشارا للقاحات، وتحدث بسبب الاستجابات الالتهابية في الجسم التي تسببها الأجسام المضادة لأي لقاح وليس لقاح الإنفلونزا فقط.