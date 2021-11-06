تفاصيل مقتل سيدة أجنبية داخل منزلها في حلوان: القاتل أحرق الشقة

تفاجأ الجيران بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شقة جارهم، المشهد كان مرعبًا وسادت حالة من الفوضى أمام باب الشقة المغلق، لحظات وتم كسر باب الشقة لنجدة من بالداخل، وفوجئ الجيران بوجود جارتهم جثة هامدة بالداخل، فأخطرت الشرطة التي دفعت بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده ونقلت جثمان السيدة إلى ثلاجة المستشفى.

آثار طعنات وحروق بسيدة حلوان

آثار طعنات ظهرت على جثمان سيدة حلوان خلال مناظرة جهات التحقيق للجثمان، وتبين أنها قتلت بعدة طعنات، وأن منفذ الجريمة أشعل النيران في الشقة لطمس معالم ما اقترفته يداه من جرم بحق المجني عليها، وأنه حاول الهروب من المسائلة القانونية فأحرق الشقة وأغلق بابها زاعمًا أن الشرطة ستغلق القضية على أن وفاة سيدة حلوان سببها الاختناق بالدخان والحريق.

هروب زوج سيدة حلوان من مسرح الجريمة

هروب زوج سيدة حلوان من مسرح الجريمة ساهم في زيادة شكوك المباحث بأنه منفذ الحادث، إذ تبحث أجهزة الأمن عنه تمهيدًا للقبض عليه واستجوابه عن الواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاتها بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية واستدعت النيابة 43 من شهود العيان على الحادث؛ لسماع أقوالهم.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بحلوان

كانت أجهزة الأمن في القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة بحلوان فانتقلت قوات الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المساكن المجاورة بمعاونة الجيران الذي كانوا يحاول الحد من انتشار النيران عن طريق إلقاء كميات من المياه عليها، وعندما عثر على جثة سيدة أجنبية تبين وجود آثار طعنات وكدمات متفرقة بالجسد وآثار حروق بالجسد.