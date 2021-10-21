كشف ملابسات مقتل سيدة في شقتها بسوهاج

توصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة زوجته بالمنزل وبها طعنات متفرقة.

شقيق زوج الضحية وراء ارتكاب الجريمة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق زوجها (عاطل – مقيم بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات عائلية بينهم، ولدى قيامه بمعاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية وقامت المجني عليها بالتعدي عليه بالسب فقام بالإعتداء عليها مستخدماً سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.