تحرير 254 مخالفة مرورية وتحصيل 35 ألف جنيه غرامات بشوارع طنطا والمحلة

تمكنت إدارة مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم، من شن سلسة من الحملات المرورية المكبرة مدعومة بدوريات الشرطة الثابتة والمتحركة لردع قائدي المركبات المخالفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 254 مخالفة مرورية، وتحصيل 35 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة الكبرى.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور، يفيد بشن حملات مرورية مكبرة على مستوي ميادين بطنطا والمحلة لردع قائدي المركبات والسيارات والدراجات النارية المخالفين.

انتشار دوريات شرطية بمداخل ومخارج طنطا والمحلة

كما دُشنت الحملات تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور بالغربية، والمقدم أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بسمنود والمحلة، حيث انتشرت دوريات الشرطة المرورية بمداخل ومخارج مركزي طنطا والمحلة.

وأسفرت الحملات المرورية المكبرة طوال 24 ساعة عن ضبط 12 مركبة «توك توك»، وتحرير 124 مخالفة مرورية، وضبط 18 قائدي سيارة ملاكي بدون رخص التسيير، وتحصل من إجمالي 254 مخالفة مرورية مبلغ 35 ألف جنيه على مستوي مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تحصيل 35 ألف جنيه من 254 مخالفة مرورية متنوعة

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في أحداث الوقائع المشار إليها .