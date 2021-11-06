خدمات لـ64 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فحص 64 ألفا و79 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى فحص 855 ألفا و758 سيدة منذ بداية المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

الكشف على الأمراض المزمنة مثل السمنة وارتفاع الضغط

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل السكر العشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، مشيرا إلى تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

فحص 2088 مواطنا في قرية صندفا

ونظمت الصحة في وقت سابق قافلة طبية بقرية صندفا، بمركز بني مزار، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2088 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، وتم إجراء 467 حالة جراحة، و577 حالة أطفال، و318 باطنة.