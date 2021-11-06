تكريم الفائزين بمسابقة «كل نقطة بتفرق» لترشيد استهلاك المياه

كرمت الجهات المشاركة في احتفالية ملتقى الوعي بالمناخ والمياه لمستقبل أطفالنا، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة الرسم «كل نقطة بتفرق»، عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، لتعبر الرسومات عن حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الإسراف في المياه، واستهدفت الفئة العمرية من 8 إلى 13 عاما.

ملتقى الوعى بالمناخ

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة، احتفالية عن الوعى بالمناخ والمياه لمستقبل أطفالنا، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»، بحضور الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوبياس كراوس مستشار وزير نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والدكتور اوليفر بيتروفيتش نائب ممثل يونسيف في مصر، وفرانك هارتمان السفير الألماني بمصر، وهان ماورتس سفير المملكة الهولندية في القاهرة، وأرفيداس داونور افيتشوس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

مسابقة لترشيد استهلاك المياه

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع المياه، بالإضافة إلى مسابقات أخرى في الرسم، والتلوين، وحل الألغاز، وألعاب المغامرين وأبطال المياه، ومهمة في الدور الرابع، التي من خلالها يتقمص الأطفال شخصيات من خلال لعبة للبحث عن سبب انقطاع المياه.

واستضافت الشركة ضمن الاحتفال، الأطفال المتسابقين أصحاب أفضل 50 رسمة عن الحفاظ على المياه بحضور ذويهم، وتعرض أعمالهم بمعرض فنى للصور، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعرض رسوماتهم الفائزة بمدارسهم لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، واستخدامها فى مطبوعات التوعية للشركة.

وجاء ذلك تزامنا مع الاتجاه الدولى لدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على النظم البيئة والمنافع العامة ومصادر المياه؛ ليكون الحفاظ على الموارد المائية بمختلف بلدان العالم ضرورة حتمية لتوفير الاحتياجات المستقبلية من المياه، بما يواكب رؤية الدولة المصرية باعتبار ترشيد استهلاك المياه أحد محاور التنمية الاستراتيجية.

وتناولت كلمات الحضور، موضوعات أهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية ضمن أولويات القيادة السياسية، لذلك تتجه الحكومة والشركة القابضة لنشر الوعى المائى بين جموع المواطنين، وصياغة رسائل توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية، ونشرها من خلال حملات التوعية المباشرة بالمدارس والجامعات وحملات طرق الأبواب للوصول إلى الموطنين بالقرى والنجوع، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للشركة فى تنمية وعي المواطن بقضايا المياه.

وركزت على أهمية التوعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نجحت في تحقيق مزيد من التفاعل والنشر على نطاق أوسع، وتركيز رسائل مخصصة تخاطب المرأة والطفل، باعتبارهما ركيزة التغير للأسرة المصرية.

وكانت مسابقة الرسم «كل نقطة بتفرق»، إحدى الأفكار المهمة التي حثت الأطفال على البحث عن معلومات عن المياه وربطها بالقضايا الأخرى، والتعبير عن أفكارهم من خلال رسومات إبداعية.

التغيرات المناخية

وأشار الحضور إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على كميات مياه الأمطار التي تسقط سنويا وزيادة معدلات التبخر، وتعدّ موارد الماء العذب شديدة الحساسية تجاه التغيرات التي تطرأ على الطقس والمناخ، وضرورة توفير مصادر غير تقليدية؛ كتحلية مياه البحر؛ لمواكبة الزيادة السكانية المطردة وتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة؛ لخلق التوازن بين الاحتياجات المائية وكميات المياه المنتجة، وعلى المستوى الإنساني، لا يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحي، وهو ما تحققه حاليا الحكومة من خلال زيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى، وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

يذكر أن مسابقة الرسم «كل نقطة بتفرق» نظمتها الشركة القابضة، واستلمت عبر موقعها الإلكترونى أكثر من 500 رسمه، وتم اختيار أفضلها فنيا وتقييم 387 رسمه للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة تحكيم شملت متخصصين من وزارة الثقافة والري والشركة القابضة، وقبول أفضل 50 رسمه لنشرها على صفحة الفيسبوك كل نقطة بتفرق «للاستفتاء» على أفضل خمسة رسومات.