عاجل.. ننشر ضوابط فتح دورات المياة في المساجد: اعرف 5 شروط

أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط فتح دورات المياه في المساجد، بعد قرار لجنة متابعة كورونا بمجلس الوزراء، مشترطة النظافة المستمرة عقب كل صلاة، فضلا عن التطهير والتعقيم المستمر للمساجد، مع فتح المساجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر، وغلقها عقب انتهاء الصلاة مباشرة، وبالنسبة لصلاة الجمعة، يجري فتح دورات المياه قبل الصلاة بنصف ساعة.

ضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

وأضافت وزارة الأوقاف: أما المساجد التي بها ساحة، ويؤدى بها صلاة الجنازة، لا مانع من فتح باب دورات المياه وقت وصول الجنازة، قدر الحاجة لمن أراد الوضوء ثم غلقها، يحدد في دفتر المتابعة اسم المسؤول بفتح المساجد، وعلى المفتشين المتابعة المستمرة، مع الحفاظ على الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجد.

حملات الصيانة لدورات المياة بالمساجد

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت بدء حملات الصيانة والنظافة والتعقيم لدورات المياه استعدادًا لفتحها فجر غدٍ الأربعاء، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وفي ضوء تهيئتها للمصلين.

فتح دورات المياه بالمساجد فجر الأربعاء

جاء ذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا، من السماح بدءً من غدٍ الأربعاء 20/ 10/ 2021، بفتح دورات مياه المساجد، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا، شنت مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021، حملة صيانة وتعقيم ونظافة دورات المياه بمساجد الجمهورية، استعدادًا لفتحها فجر الأربعاء.

ويأتي قرار وزارة الأوقاف، بإعادة فتح دورات المياه، بعد غلق تام دام منذ بداية الجائحة، وحتى بعد عودة فتح المساجد في الصلوات الخمس وسط ضوابط مشددة، منها غلق دورات المياه وأماكن الوضوء لكي لا تنتقل العدوى بسبب ضيق مكان الوضوء وتعاقب الاستخدام، وفصل الكولديرات وكولمن المياه، ووضع علامات للتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى توعية المصلين وإرشادهم بالحكمة واللين.