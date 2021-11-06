افتتاح معرض «الطلاب المنتجين» بجامعة الإسكندرية الاثنين المقبل

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الاثنين المقبل، معرضًا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية والذي يعد الأول من نوعه الذي تفتتحه الوزيرة تحت شعار «الطلاب المنتجين».

يقام المعرض من 7 إلى 10 نوفمبر

ويقام المعرض على مساحة 625 متر مربع بمجمع الكليات بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 7- 10 نوفمبر 2021، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا.

المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على دخول سوق العمل

ويعد هذا المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق بحيث يستطيع هؤلاء الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار، ويضم المعرض منتجات خاصة من المشغولات اليدوية والابتكارية من انتاج الطلاب.

كما يشارك في المعرض أيضاً 40 عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، إضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية، ويتكون المعرض من 15 برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والإكسسوارات.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي في جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام.