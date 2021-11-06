فحص 15 ألف طفل حديث الولادة خلال شهر بالمنيا

وقّعت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز محافظة المنيا، الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على صحة الطفل المصري، برعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وجرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 ألفا و768 طفلًا حديث الولادة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، منوها أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

فحص 64 ألف سيدة

وفحصت مديرية الصحة بالمنيا، 64 ألف و79 سيدة ضمن فعاليات مبادرة العناية بصحة المرأة خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث تم فحص 855 ألف و 758 سيدة منذ بداية المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضى.

والمبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.