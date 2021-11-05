تحذيرات بشأن حالة الطقس غدا.. الأرصاد: الشبورة كثيفة تصل حد الضباب

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، بياناً تحذيرياً بشأن حالة الطقس غداً المتوقعة على كل الأنحاء، محذرة من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر، الذي يؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، مضيفة أن الطقس يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غداً

وأضافت الهيئة: حالة الطقس غداً معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

خريطة انتشار الشبورة

وتابعت الهيئة: الشبورة كثيفة تصل حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على البلاد

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 6 نوفمبر، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22.