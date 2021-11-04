رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على زميله بجامعة المنصورة

كتب:

الوطن
04:41 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن شكوى من أحد طلاب جامعة المنصورة، بقيام طالب آخر بالجامعة نفسها، بالتعدي عليه بآلة حادة داخل الجامعة وإحداث إصابته.

السبب مزاح بين الطالبين

وبإجراء التحريات، تبين أن الواقعة محرر بشأنها المحضر اللازم، واتهم فيه الشاكي زميله، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته، وذلك أثناء تواجدهما أمام الكلية داخل الجامعة على أثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المزاح.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة عبارة عن سلاح أبيض «كتر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.

اقرأ المزيد:

تفاصيل ضبط نصف طن حشيش قبل ترويجها على العملاء في الإسماعيلية

ضبط المتهم بإشعال النيران في شقيقته لخلافات على الميراث بالدقهلية

ضبط المتهم بقتل طالب في كفر الشيخ: «كنت بمنعه يضرب طفل»

ضبط 213 قطعة سلاح ناري و281 قضية مخدرات وتنفيذ 84329 حكما خلال 24 ساعة

ضبط متهمين بسرقة مليون جنيه في الشرقية: «أخفيا بيانات السيارة باستيكر»