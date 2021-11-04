«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على زميله بجامعة المنصورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن شكوى من أحد طلاب جامعة المنصورة، بقيام طالب آخر بالجامعة نفسها، بالتعدي عليه بآلة حادة داخل الجامعة وإحداث إصابته.

السبب مزاح بين الطالبين

وبإجراء التحريات، تبين أن الواقعة محرر بشأنها المحضر اللازم، واتهم فيه الشاكي زميله، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته، وذلك أثناء تواجدهما أمام الكلية داخل الجامعة على أثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المزاح.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة عبارة عن سلاح أبيض «كتر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.