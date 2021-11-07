مصادر توضح آليات تعامل وزارة التعليم مع مطالب ملتحقي مدارس ستيم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على تلبية مطالب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا وأسيط وسوهاج والأقصر، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، مؤكدة أنه يجرى حالياً عقد لقاءات مع أولياء الأمور والطلاب للاستماع لمقترحاتهم والعمل على تنفيذها.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية آلية تعامل وزارة التعليم مع مطالب ملتحقي مدارس ستيم، بحسب مصادرها الخاصة:

-البدء في توفير عدد من المعلمين في جميع المقررات الدراسية.

-العمل على فتح المعامل المجهزة وإتاحة الفرصة للطلاب لاستخدام الأجهزة والتدريب عليها.

-إلغاء قرار تدوير مديري المدارس تنفيذاً لرغبة الطلاب وأولياء الأمور.

-عقد لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم.

-توصيل الإنترنت لمختلف المعامل وتوفير آلات للتصوير.

-البدء في تفعيل مجموعات التدريبات المكثفة للطلاب في مختلف الأنشطة.

-تشكيل لجنة لبحث المشكلات التي تواجه الطلاب بشأن مادة المشروع.

-تسليم الطلاب أجهزة لاب توب.

-البحث مع المحافظة لإنشاء مباني خاصة للإقامة غير مباني الدراسة نفسها خلال العام المقبل.

-توفير مراجع عليمة للمكتبة في كل مدرسة.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر، أنه تم عقد اجتماع مع هذه المدارس لحبث الأسباب التي دفعت بعض الطلاب للغضب، ودراسة تقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواجهة أي قصور حاصل في أي مدرسة، مؤكدة أنه تم إلغاء القرار الخاص بـ«ألا يظل كل مدير في مكانه، ويتولى مدرسة أخرى» لأنه الأكثر دراية بما تتطلبه مدرسته، والاحتياجات الضرورية لها.

إجراءات وقائية مشددة في المدارس ضد كورونا

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالتعقيم المستمر، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية، وعدم السماح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا وقياس درجة الحرارة.