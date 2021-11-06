«التعليم» تخصص لجنة لبحث مشكلات طلاب «ستيم» بشأن المشروع والمعامل

تزايدت مطالب عدد من طلاب وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم» في عدد من المحافظات أبرزها سوهاج والمنيا، بضرورة فتح معامل المدارس الحديثة والمطورة للتدريب على مادة المشروع، والتي يتمّ عقد اختبار لها كل أسبوعين، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مديريات التعليم العمل على تنفيذ هذه المطالب.

تنسيق كامل مع أولياء الأمور والطلاب لحل مشكلاتهم

وكشف مصدر بالوزارة، أنَّه سيتمّ إرسال لجنة مشكلة من مسؤول عن مشروعات مدارس ستيم «الكابسنون» إلى هذه المحافظات لبحث مشكلات الطلاب في مواد المشروعات التطبيقية والعمل على حلها، ومعه اثنين آخرين لمساعدة الطلاب، والوقوف على أبرز مطالبهم ورفعها في تقارير رسمية لوزارة التربية والتعليم للعمل على حلها مباشرة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ اللجنة ستبحث مشكلات الطلاب مع معامل المدرسة وإيجاد حلول واقعية لها، خاصة بعد أن طالب الطلاب بضرورة إتاحة الفرصة لهم لدخول هذه المعامل لتطبيق المواد العملية، مؤكداً أنَّ هناك تنسيق كامل مع أولياء الأمور والطلاب لحل مشكلاتهم.

وتابع المصدر، أنَّ المشروع يتم تنفيذه في الفصل الدراسي ويخصص له ما يقرب من 60% من درجات الطلاب، يبتكروا من خلاله مجموعة أفكار خدمية تحل مشكلة واقعية، موضحاً أنَّ باقي درجات مواد المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا موزعة بين المواد النظرية والامتحانات والأنشطة التعليمية.

طلاب: يجب توفير تدريبات مكثفة للتعامل مع الأجهزة الحديثة في المعامل

وفي سياق متصل، كشفت عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أبرز مطالبهم في المدارس، والتي تمثلت في ضرورة ملحة لتوفير تدريبات مكثفة للطلاب للتعامل مع الأجهزة الحديثة في المعامل وابتكار مشروعات تخدم المجتمع، وتوفير هيكل إداري كامل للمدرسة من وكلاء ومعلمين.