«التعليم» تحسم أزمات مدارس المتفوقين اليوم في اجتماع لفحص شكاوى الطلبة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem)، ستعقد اجتماعا هاما اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع داخل المدارس، والبحث عن حلول جذرية لها، ودراسة المطالب التي رفعها الطلاب منذ بداية الدراسة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الاجتماع سيناقش الأسباب التي دفعت بعض طلاب مدارس المتفوقين (stem) للغضب، مع دراسة تقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواجهة أي قصور حاصل في أي مدرسة، ومدها بما ينقصها من إمكانيات لتؤدي دورها على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن سبب غضب بعض طلاب مدارس المتفوقين، كان بعد قرار الدكتورة راندة شاهين، رئيسة قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، بتدوير مديري المدارس، بحيث لا يظل كل مدير في مكانه، ويتولى مدرسة أخرى، لكن الطلاب تمسكوا بمديريهم لأنهم تعودوا عليهم وتأقلموا معهم.

إلغاء قرار تدوير مديري المدارس استجابة للطلاب

وكشف المصدر، أنه تم تجميد قرار رئيسة القطاع التعليم العام، وظل كل مدير مدرسة في مكانه الأصلي دون تغيير أو تدوير، لأنه الأكثر دراية بما تتطلبه مدرسته، والاحتياجات الضرورية لها، والأكثر قربا من الطلاب ومطالبهم، واستهدف القرار راحة الطلاب بأن تكون إدارات المدارس متفاهمة ومتجاوبة معهم.

تسليم تابلت أولى ثانوي لطلاب الفيوم والغربية

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي تابلت الثانوية العامة، والتي بدأت توزيعه يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، طبقاً للجدول التي وضعته وزارة التعليم لمواعيد تسليم التابلت للطلاب.

وطبقاً لجدول وزارة التربية والتعليم، يتم تسليم التابلت اليوم الخميس لطلاب محافظات الفيوم والغربية، فيما يتم تسليم طلاب لمحافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط السبت المقبل.