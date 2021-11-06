انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل ملتقى «أولادنا» الخامس بعد قليل

ينطلق المؤتمر الصحفي للملتقى الخامس لمؤسسة «أولادنا»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ويقام الملتقى تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» وتقدم فعاليات المؤتمر الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا».

ذوو الهمم في ملتقى «أولادنا» لأول مرة

ويجمع ملتقى أولادنا بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وبين ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لأول مرة، ويمنح فرصة لذوي القدرات الخاصة في الاندماج مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وكذلك الاندماج مع فرق الدول الأفريقية والصينية، إضافة لدولة روسيا ضيفة الشرف، مما يحقق الدمج المجتمعي.

29 دولة تشارك في المهرجان

ويشارك في المهرجان 29 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التخطيط إضافة لوزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.