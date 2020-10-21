9 أسباب ترصد أهمية ملتقى "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة

تحرص السفيرة نبية مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على المشاركة في الفعاليات الإنسانية، خاصة إذا كانت هذه الفعاليات مرتبطة بالأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

ويعد ملتقى أولادنا الذي انطلق تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بمثابة التقاء لأبناء مصر في الداخل والخارج من ذوي القدرات الخاصة.

وترصد السطور التالية، أهمية الملتقى، وكما يلي:

شارك فيه العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياحات الخاصة حول العالم، في شتى المجالات والمواهب الإبداعية. ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة. شارك فيه أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، وهو يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب. شارك أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة بأعمالهم الفنية المبدعة في الدورات السابقة من ملتقيات أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة. حرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى عام 2017؛ إيمانا بأنّ كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها. تعد مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة نرى دولة تخصص عاما للاحتفاء بذوي القدرات الخاصة. يعد الملتقى مصدرا لنشر روح التفاؤل في المجتمع، ويدعم فئة ذوي الاختياجات الخاصة، بكل إبداعاتهم ومواهبهم في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية. تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية. يهدف الملتقى إلى الترويج السياحي والثقافي لمصر بين الجاليات في الخارج، إضافة إلى استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.

يذكر أنّ الفعاليات تخللت عروضا لإبداعات ومواهب أولادنا في مختلف المجالات، وكذلك عرضا لأبرز المشاركين من مختلف الدول ولجان التحكيم المختلفة.