مستشار الرئيس: لم نرصد وفاة أي طفل بكورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأطفال يصابون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» منذ الموجة الأولى للفيروس ولكن بأعراض ونسب أقل، موضحًا أن هناك توجيهات بتطعيم كل المرتبطين بالعملية التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين في التعليم العالي، فعملية التطعيم مستمرة ومجدولة.

هناك دراسات دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات العمرية التي تنحصر بين 12 و18 عاما بلقاح كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك دراسات دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات العمرية التي تنحصر بين 12 و18 عاما بلقاح كورونا، وحسبما تقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فلا توجد دولة طعمت أطفالا دون الـ 12 عاما، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم رصد وفاة أي طفل بكورونا في مصر، فالأطفال قد يكونوا حاملين للفيروس وينقلون العدوى لآخرين.

العدوى بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكملها

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العدوى بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكملها، وانتشار الإصابات بكورونا حاليًا يماثل الموجات السابقة، كما أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالموجة الرابعة التي تشهدها مصر حاليًا تواصل الارتفاع حتى تصل للذروة ومن ثم تنخفض مرة أخرى.

تاج الدين يكشف موعد انكسار موجة كورونا الرابعة

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: «زيادة الإصابات بكورونا في الموجة الرابعة سوف تستمر لمدة شهر ونصف حتى نصل للذروة».