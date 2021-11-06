مواصفات وأسعار أرخص سيارة لكزس في السوق المصرية

يعشق محبو السيارات في العالم، الشركات المتخصصة في تصينع السيارات الفارهة التي تتميز بأداء عالٍ، ورفاهية عالية في الخامات والتكنولوجيا، لتميزها بإنتاج محدود في طرازاتها، ومن بينها شركة لكزس اليابانية الجناح الفخم لدى شركة تويوتا العالمية.

وتجمع «لكزس» بين القوة والفخامة في أداء سياراتها المختلفة، لتصنيعها سيارات بأداء قوي، وفي السوق المصرية لها العديد من السيارات المختلفة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار أرخص سيارة تقدمها الشركة في السوق المصرية، وهي سيارة لكزس ES 350.

سعر سيارة لكزس ES 350

- تتوافر السيارة في السوق بفئتين؛ الفئة الأولى بسعر 2,500,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 2,650,000 جنيه.

مواصفات سيارة لكزس ES 350

تعتمد السيارة على محرك 6 سلندر، 3500 سي سي، ينتج قوة 210 حصانا، وعزم أقصى للدوران 357 نيوتن/ متر.

- وأقصى سرعة للسيارة 210 كم في الساعة وتتسارع السيارة في 6.8 ثانية.

- ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 9.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4665 ملم الطول، 1810 ملم العرض، 1430 ملم الارتفاع، 2800ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة خزان الوقود 60 لترًا.

- سعة الصندوق الخلفي 480 لترا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.