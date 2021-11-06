تأجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل شخص في عين شمس إلى 13 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل آخر، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبن، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي ومحمد كامل محمد وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9197 لسنة 2021 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 2005 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين «سامح. ط. م، 19 عاما، سائق»، «محمد. م. ال، 21 عاما، سائق»، في 18 مايو من العام الحالي بدائرة قسم شرطة عين شمس، ضربا المجني عليه «جرجس. س» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات بينهما وبين المجني عليه سالف الذكر، بأن بيتا النية وعقد العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص آت وصفها، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا به، استل الأول أداة وضربه به في رأسه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ضرب أفضي إلى موت

وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الضرب إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وجاء في أقوال «سامي. ن. ق، 53 عاما، سائق» والد المجني عليه، أمام النيابة العامة، بأنه نمى إلى علمه واقعة تعدي المتهمين على نجله محدثين إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.

تقرير الطب الشرعي

ثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح شبه دائري الشكل، مشردم الحواف يقع بيسار فروة الرأس وهي إصابة جائزة الحدوث من مثل الأداة المضبوطة، وتعزي الوفاة للإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالسحايا ونسيج المخ ونزيف دموي إصابي غزير مما أدي إلى الوفاة.