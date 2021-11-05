«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة وشبورة ضبابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار، فيما يكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، من غد السبت وتستمر حتى الاثنين على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، اعتباراً من الرابعة وحتى الثامنة صباحا.