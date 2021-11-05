تعرف على طريقة التقديم لوظائف الرائدات المجتمعيات والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن آلية التقدم والمستندات المطلوبة لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، مشددة على جميع المتقدمات بضرورة الالتزام بكافة الشروط المطلوبة للتقديم، لافتة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية آلية التقدم والمستندات المطلوبة للتوظيف

- يتم التقديم للوظائف الجديدة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

- أو يتم التقديم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة SMS بكلمة توظيـف على رقم 1442 وإرفاق صورة من الرقـم القومي، وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمل وشهادة المؤهـل.

توصيات جلسات الحوار بين «التضامن» ومنظمات المجتمع المدني

وفي سياق منفصل كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن توصيات جلسات الحوار بين «التضامن» ومنظمات المجتمع المدني وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- إعداد دليل يشمل كل أنواع الدعم والمساعدات والخدمات المجانية والمالية والعينية التي تقدمها كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لقطاعات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والشمول، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصحة المرأة والطفل، والتعليم المجتمعي، بعنوان «دليل الخدمات المجتمعية الأساسية»، مع أهمية تضمين خريطة لأماكن تقديم الخدمات.

- دعم مكون بناء قدرات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المتوسطة والصغيرة في مجالات:

- التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة المالية.

- تطوير نظم المتابعة والتقييم والتوثيق لعمل الجمعيات الأهلية، لضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

- تنمية الوعي ودعم الاتجاهات والسلوكيات عن طريق دمج رسائل منهج وعي في مختلف برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، بالتنسيق والتعاون مع برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

- تبني وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، واستثمار وتنمية الموارد البشرية والإدارية لتمكينها من إدارة حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه الجمعيات الأهلية على مستوى المجتمعات المحلية.