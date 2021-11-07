حظك اليوم برج العقرب الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العقرب قدرا كبيرا من الثقة بالذات لدرجة تكاد تصل عند البعض إلى الغرور، ويفضلون الألوان القوية التي تعبر عن شخصيتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك ولا تتسرع تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم حاول أن تحافظ على اللباقة وأن تتخلص من أي تشوّش بداخلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.