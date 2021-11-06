حظك اليوم برج العقرب السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، وعقله لا يتوقف عن التفكير، كما أنه واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.