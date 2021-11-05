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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الجمعة 05 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب كتوم وغامض وعنيد، ويكره التعامل مع الشخصيات المتشائمة والسلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك على مجابهة العقبات، من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك بشرط أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في برجك يجعلك ساحرا، وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

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